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Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области

Окт 22
Иркутская область Сибирский федеральный округ
Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области


На самом большом в России и в мире золоторудном месторождении Сухой Лог в Иркутской области началась подготовка к запуску производства. Крупнейший российский производитель золота, компания «Полюс» подтвердила, что рудные запасы месторождения составляют 540 млн тонн со средним содержанием драгметалла в 2,3 г/т, а ресурсы оцениваются в 1110 млн тонн руды со средним содержанием золота в 1,9 г/т.

Сейчас «Полюс» продолжает программу по сгущению разведочной сети, которая повысит степень достоверности предполагаемых минеральных ресурсов. Кроме того, программа позволит уточнить закономерности распределения минерализации в зоне будущего карьера на Сухом Логе, где предполагается первоочередная добыча руды. Компания также продолжает программу геотехнического бурения.

Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области. Капитальные затраты на освоение месторождения «Полюс» оценивает в 2-2,5 млрд долларов.

Месторождение Сухой Лог, на которое приходится более четверти российских золотых запасов, оказалось богаче, чем KSM Seabridge Gold в Канаде и Donlin Gold на Аляске.



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