Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
Абсолютно революционный, социальный проект с комплексной реабилитацией, сопровождаемым проживанием и трудоустройством инвалидов-колясочников первой группы реализуется в Калининградской области. Новая фабрика «Обсервер», открывшаяся в поселке Поддубное, обеспечит работой в т.ч. и людей с инвалидностью. Здесь будут ежегодно выпускать до 2,5 тысяч уникальных кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технических средств для инвалидов. Компания намерена занять четверть российского рынка.
Большинство комплектующих для технических средств реабилитации начали изготавливать на территории Калининградской области, что заметно ускорило процесс сборки.
«Фабрика «Обсервер» – это, в первую очередь, передовое инновационное высокотехнологичное импортозамещающее производство. Также на территории 5 га продолжается строительство десяти коттеджей для работников предприятия.
Это позволит создать полноценную систему поддержки инвалидов-колясочников, включающую в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание и помощь при трудоустройстве.
|18 Авг:
|18 Авг:
|16 Окт:
|11 Ноя:
|7 Ноя:
|19 Окт:
|19 Окт:
|16 Окт:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий