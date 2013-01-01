Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом



Абсолютно революционный, социальный проект с комплексной реабилитацией, сопровождаемым проживанием и трудоустройством инвалидов-колясочников первой группы реализуется в Калининградской области. Новая фабрика «Обсервер», открывшаяся в поселке Поддубное, обеспечит работой в т.ч. и людей с инвалидностью. Здесь будут ежегодно выпускать до 2,5 тысяч уникальных кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технических средств для инвалидов. Компания намерена занять четверть российского рынка.

Высокотехнологичный проект начал работу в промышленных масштабах. Заявленная доля отечественных комплектующих оценивается в 60%, а с выходом на проектную мощность локализация может достичь 95%.

Большинство комплектующих для технических средств реабилитации начали изготавливать на территории Калининградской области, что заметно ускорило процесс сборки.

«Фабрика «Обсервер» – это, в первую очередь, передовое инновационное высокотехнологичное импортозамещающее производство. Также на территории 5 га продолжается строительство десяти коттеджей для работников предприятия.

Это позволит создать полноценную систему поддержки инвалидов-колясочников, включающую в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание и помощь при трудоустройстве.