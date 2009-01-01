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ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

Май 29
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Российские регионы, выйдя на плато эпидемии коронавируса, уверенно продолжали развивать экономику с заботой о людях. В Подмосковье в 10 раз увеличили число работников на ставшей самой крупной в России фабрике по выпуску медицинских масок, а на Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства биодобавки из жира дикого лосося, безвозмездно доставив первую партию натурального иммуностимулятора в клиники, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.

На этой неделе наиболее крупные проекты были связаны с судостроением и производством ракетных двигателей. В Петербурге начали строить крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия» и спустили на воду первый фрегат «Адмирал Головко» с полностью российской газотурбинной установкой. В Ленинградской области построили первый грузопассажирский паром для Сахалина и Курил и заложили два судна по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Пермское предприятие инновационного кластера Роскосмоса освоило производство и организовало отгрузку заказчику первого турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».

  1. В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол "Якутия" за ₽ 51 млрд

  2. На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС на 40 лет вперед

  3. В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал

  4. В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

  5. В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

  6. В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова

  7. В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»

  8. В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала

  9. На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей

  10. В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

По результатам завершившихся геолого-разведочных работ в Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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