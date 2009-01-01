ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Российские регионы, выйдя на плато эпидемии коронавируса, уверенно продолжали развивать экономику с заботой о людях. В Подмосковье в 10 раз увеличили число работников на ставшей самой крупной в России фабрике по выпуску медицинских масок, а на Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства биодобавки из жира дикого лосося, безвозмездно доставив первую партию натурального иммуностимулятора в клиники, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.

На этой неделе наиболее крупные проекты были связаны с судостроением и производством ракетных двигателей. В Петербурге начали строить крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия» и спустили на воду первый фрегат «Адмирал Головко» с полностью российской газотурбинной установкой. В Ленинградской области построили первый грузопассажирский паром для Сахалина и Курил и заложили два судна по программе инвестиционных квот на добычу краба.

Пермское предприятие инновационного кластера Роскосмоса освоило производство и организовало отгрузку заказчику первого турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».

По результатам завершившихся геолого-разведочных работ в Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план.

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