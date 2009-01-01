ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе наиболее крупные проекты были связаны с судостроением и производством ракетных двигателей. В Петербурге начали строить крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия» и спустили на воду первый фрегат «Адмирал Головко» с полностью российской газотурбинной установкой. В Ленинградской области построили первый грузопассажирский паром для Сахалина и Курил и заложили два судна по программе инвестиционных квот на добычу краба.
Пермское предприятие инновационного кластера Роскосмоса освоило производство и организовало отгрузку заказчику первого турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».
- В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол "Якутия" за ₽ 51 млрд
- На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС на 40 лет вперед
- В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал
- В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
- В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
- В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
- В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
- В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
- На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
- В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир
По результатам завершившихся геолого-разведочных работ в Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|29 Май:
|29 Май:
|29 Май:
|28 Май:
|28 Май:
|28 Май:
|27 Май:
|27 Май:
|27 Май: