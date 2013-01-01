В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир



В г. Большой Камень Приморского края состоялась торжественная церемония заселения работников судостроительного комплекса «Звезда» в четыре новых дома, построенных предприятием. Все 200 квартир имеют внутреннюю отделку, оборудованы сантехникой, кухни оснащены электроплитами. Обеспечение судостроителей жильем и инфраструктурой – одна из приоритетных задач в регионе.

Ранее «Звездой» были введены в эксплуатацию и заселены шесть жилых домов в двух микрорайонах. Одновременно продолжаются проектные и строительные работы сразу в нескольких микрорайонах. В 68 жилых домах общей жилой площадью более 244 тысяч квадратных метров, будет 4759 квартир, часть из которых планируется сдать в текущем году.

На «Звезде» работают уже более 3,5 тысячи человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит 7 тысяч. С учетом членов их семей население Большого Камня увеличится почти на треть. Всего к 2023 году в городском округе будет построено 78 жилых домов на 5,8 тыс. квартир.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается по поручению Президента России. Комплекс предназначен для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тысяч тонн, специальных судов и других видов морской техники, часть из которых ранее на территории России не производились.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ