В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова



В Ленинградской области на слипе ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (г. Шлиссельбург) состоялся спуск на воду 75-метрового грузопассажирского парома ледового класса Arc4 «Адмирал Невельской» (головного судна проекта PV22), построенного по заказу АО «Сахалинлизингфлот». Одновременно на ОАО «Пелла» (г. Отрадное) с опережением графика заложили два судна для добычи краба проекта 03070 для дальневосточной компании «Антей».

Новому парому улучшенной ледопроходимости предстоит курсировать между Сахалином и Курильскими островами в сложных условиях. Судно проекта PV22 сможет самостоятельно передвигаться в разреженных арктических льдах толщиной до 0,6 метра зимой-весной и до 0,8 метра — летом-осенью.

Для 146 пассажиров парома предусмотрены 38 кают, в том числе одна из них — для людей с ограниченными возможностями. Экипаж составит 28 человек.

Грузовой трюм вместимостью 895 кубометров может перевозить генеральные грузы, контейнеры (24 шт.), включая рефрижераторные (8 шт.), а также легковые автомобили. Для погрузочно-разгрузочных операций на необорудованные причалы судно оснащено собственными кранами.

Строительство двух новых судов проекта PV22 позволит преодолеть кризис морских перевозок между Курильскими островами и островом Сахалин. По расчетам, с выходом судов оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза. Новый транспорт позволит осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года.

Одновременно Ленинградский судостроительный завод «Пелла» произвел закладку двух краболовных судов в рамках реализации госпрограммы инвестиционных квот на добычу краба. Первый российский краболов «Русь» данного проекта был передан заказчику 15 мая 2020 года.

Суда для добычи краба проекта 03070 предназначены для специализированного донного ярусного лова краба (камчатский, опилио, синий) конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой в решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в корзинах в охлаждённой забортной воде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках).

Оценочная стоимость постройки средне-серийного судна-краболова составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ