В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план



В Мончегорском рудном районе Мурманской области АО «Северо-Западное ПГО» (АО «Росгеология») завершило комплекс буровых работ на металлы платиновой группы в пределах массива Поаз. Полученные геологические данные подтверждают уникальность объекта по прогнозируемым ресурсам платины и палладия, которые значительно превышают первоначальные ожидания. Таким образом, потенциальные запасы никеля и металлов платиновой группы вдвое превышают плановые показатели.

В ходе полевых исследований на площади более 11 кв. км было пробурено 14 скважин и проведен комплекс геофизических и геохимических работ. Отобрано 3,5 тысячи керновых, бороздовых и геохимических проб, которые в настоящее время проходят исследования.

На платиноносном рифе малосульфидных платинометальных руд пробурено 7 скважин, которые вскрыли рудный рифовый горизонт мощностью до 8 метров с сульфидной минерализацией. По простиранию рудная зона прослежена на 1,5 км, на глубину — до 500 метров.

По предварительной оценке, ресурсы платины и палладия составляют 336 тонн категории Р2. Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов — золота, никеля и меди категорий Р1 и Р2. Завершение работ намечено на декабрь 2020 года.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ