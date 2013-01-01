В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала



В г. Бронницы Московской области фабрика «Нетканые материалы» стала крупнейшим в стране заводом по выпуску медицинских масок. Их производство запустили здесь в начале мая. Всего за две недели предприятие смогло в несколько раз нарастить объемы производства, а количество персонала увеличили с 65 до 690 человек. Через месяц создадут еще 160 рабочих мест, при этом производственная мощность возрастет до 5 млн масок в сутки. В перспективе здесь будут выпускать 20 млн защитных масок ежедневно.

На сегодняшний день специалисты предприятия изготавливают порядка 3 млн медицинских масок в сутки, которые поставляются в аптеки, больницы и государственные учреждения региона.

Площадь предприятия составляет 4 тыс. кв. метров. Здесь расположены основные производственные участки — комплектация, сборка, фасовка и упаковка. Прежде чем изделие попадает в упаковку, его тщательно проверяет отдел контроля качества.

Большинство сотрудников фабрики являются жителями Бронниц, часть из которых потеряли работу в Москве из-за эпидемии. Сейчас в Подмосковье работают 11 заводов, которые выпускают медицинские маски.

Московская область, Центральный федеральный округ