В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»



В Ростовской области Комбайновый завод «Ростсельмаш», входящий в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, представил первый серийный кормоуборочный комбайн нового семейства F. Пропускная способность нового комбайна составит более 200 тонн в час, что в 1,5 раза выше производительности сельхозтехники текущего поколения.

Новая линейка серии F, спроектированная «с чистого листа», представлена моделями F 2450 и F 2550 с мощностью двигателя 450 и 550 лошадиных сил. При проектировании закладывался запас прочности с учетом возросших требований к мощности машин.

Новые машины отличает богатое опциональное оснащение в базовой комплектации, в том числе автоматические системы контроля и настроек, повышающие производительность и эффективность работы.

Система быстрой навески и фиксации адаптеров с автоматической муфтой экономит время на подготовку комбайна к работе. Широкий выбор жаток позволяет подобрать жатку под любой агрофон.

У всех комбайнов гидравлическая трансмиссия, что позволяет им не только развивать на перегонах скорость до 40 км/ч, но и делает проще установку современных систем типа автопилота и т. д. Опционально для всех машин доступен полный привод.

В машинах серии F синхронизирована скорость вращения адаптеров и вальцов питателя, что обеспечивает ровную работу узлов и агрегатов в условиях изменяющейся урожайности.

Ростовская область, Южный федеральный округ