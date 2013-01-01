На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
В Камчатском крае Тымлатский рыбокомбинат запустил высокотехнологичное производство биодобавки «Омега-3», являющейся натуральным стимулятором иммунитета. Запуск безотходного производства полного цикла обошёлся предприятию в 1,3 миллиарда рублей. В ближайшие дни первую партию биодобавки доставят в клиники, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, в качестве гуманитарной помощи медперсоналу для поддержки иммунитета.
Сырьем служит дикий лосось, выловленный на Камчатке. Благодаря замкнутому циклу сложных высокотехнологичных процессов конечный продукт имеет активные полезные свойства, несопоставимые с предлагаемыми на рынке аналогами.
Для производства биодобавки используются свежие головы красной рыбы. Безотходное производство позволяет удешевить стоимость продукции.
В ближайшее время предполагается появление новых форм – более концентрированного продукта и детской линейки «Омега-3».
Предприятие готово создать конкуренцию иностранным поставщикам, полностью отвечая за высокое качество продукта. Улучшенная «Омега-3» прошла международную сертификацию, и в ближайшее время Тымлатский рыбокомбинат планирует выйти с ней на международный рынок.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
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