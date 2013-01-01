ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В российских регионах на этой неделе стартовали важные стратегические проекты, такие как строительство самого северного моста через Енисей, ведущего к золотоносным месторождениям, или возведение пассажирского терминала для нового аэрокомлекса в Тобольске.

Первые тестовые полеты выполнила авиакомпания, созданная оборонным заводом в Дагестане для развития малой авиации в республике.

На российских верфях построено несколько крупных кораблей – от парома ледового класса до подводной лодки. Открывались импортозамещающие предприятия, запускалось производство продукции, не имеющей аналогов в России.

Кроме того, новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском, а в Чечне открыли новый лечебно-оздоровительный комплекс на территории «Грозненского моря».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»