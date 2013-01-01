ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В российских регионах на этой неделе стартовали важные стратегические проекты, такие как строительство самого северного моста через Енисей, ведущего к золотоносным месторождениям, или возведение пассажирского терминала для нового аэрокомлекса в Тобольске.
Первые тестовые полеты выполнила авиакомпания, созданная оборонным заводом в Дагестане для развития малой авиации в республике.
На российских верфях построено несколько крупных кораблей – от парома ледового класса до подводной лодки. Открывались импортозамещающие предприятия, запускалось производство продукции, не имеющей аналогов в России.
- В Красноярском крае начали строить самый северный мост через Енисей на золотодобывающей территории
- В Дагестане оборонный завод построил самую высокогорную в РФ взлетную полосу для своей авиакомпании
- В Санкт-Петербурге передали ВМФ России новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов»
- В Курганской области начали выпускать буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России
- В Хабаровском крае Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
- В Ярославской области впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС
- В Московской области досрочно выполнили гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем
- В Тюменской области в строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
- В Ленинградской области открыли крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц
- В Мурманской области начали строить современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей на Колыме
Кроме того, новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском, а в Чечне открыли новый лечебно-оздоровительный комплекс на территории «Грозненского моря».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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