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Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области

Окт 30
Ярославская область Центральный федеральный округ
Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области


После 9 лет строительства введена в эксплуатацию Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция мощностью 52 мегаватта в Ярославской области. Станция оснащена оборудованием полностью отечественного производства. Абсолютная независимость от зарубежных комплектующих позволяет сделать проект типовым на всей территории страны.

Запуск станции повысил надежность теплоснабжения как жилого фонда, так и промышленных предприятий, что очень важно для Тутаева как территории опережающего социально-экономического развития.

Оборудование на объекте полностью отечественное: котлы белгородские, паровые турбины калужские, а газовые турбины изготовлены рыбинским предприятием ПАО «ОДК-Сатурн».

Управление на всех этапах технологического процесса организовано через автоматическую систему. Она включает и выключает приборы, контролирует уровень давления, температуру, корректирует режимы работы.

Новая ТЭС уже включена в список пилотных проектов рабочей группы по энергоэффективности комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ (проект «Малая комплексная энергетика») для применения по всей стране.



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