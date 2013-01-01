Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области



Крупнейший в Северо-Западном регионе России распределительный центр общей площадью 70 тыс. кв. метров построили в Тосненском районе Ленинградской области. Он позволит обслуживать более 100 торговых комплексов сети «Лента». Центр готов принять продукцию более чем 1500 производителей, располагая возможностью размещения около миллиона грузовых единиц (паллет). Объем инвестиций в проект составил 4 млрд рублей. Создано 640 рабочих мест, в дальнейшем количество сотрудников будет увеличено в два раза.

Комплекс включает мульти-температурные складские зоны, в том числе холодильные и морозильные, зоны сортировки и обработки, погрузки-разгрузки на 200 грузовых автомобилей, а также собственное пищевое производство полуфабрикатов и кулинарных изделий и другую инфраструктуру.

В складском и производственном комплексах создана заготовочная фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий, шесть отделов с различными температурными режимами, в том числе сухим, холодильным, морозильным.

Распредцентр находится у южной границы Петербурга на территории площадью около 20 га с возможностью расширения складских мощностей на дополнительные 10 тыс. кв. метров за счёт зарезервированных территорий.