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Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане

Окт 26
Курганская область Уральский федеральный округ
Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане


Повышенное внимание крупнейших нефтегазовых компаний России к продукции предприятия «Буровые установки Кургана» привлекло успешное завершение тестовых испытаний буровой установки БУК-225 на внедорожном шасси грузоподъемностью 225 тонн. Подобной техники в нашей стране еще не производилось. Серийное производство высокотехнологичного и востребованного оборудования, позволит увеличить количество рабочих мест для местного населения в три раза.

Созданная на курганском предприятии установка представляет собой принципиально новую, уникальную буровую машину.

По словам разработчиков, БУК-225 сочетает в себе целый ряд преимуществ, что позволяет значительно сократить сроки монтажа оборудования на месте будущей геологоразведочной скважины и обеспечивает персоналу безопасные и комфортные условия работы.

В связи с запуском нового производства планируется дальнейшее развитие завода, расширение мощностей и увеличение штата со 120 человек до 360-ти.



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