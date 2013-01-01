Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане



Повышенное внимание крупнейших нефтегазовых компаний России к продукции предприятия «Буровые установки Кургана» привлекло успешное завершение тестовых испытаний буровой установки БУК-225 на внедорожном шасси грузоподъемностью 225 тонн. Подобной техники в нашей стране еще не производилось. Серийное производство высокотехнологичного и востребованного оборудования, позволит увеличить количество рабочих мест для местного населения в три раза.

Созданная на курганском предприятии установка представляет собой принципиально новую, уникальную буровую машину.

По словам разработчиков, БУК-225 сочетает в себе целый ряд преимуществ, что позволяет значительно сократить сроки монтажа оборудования на месте будущей геологоразведочной скважины и обеспечивает персоналу безопасные и комфортные условия работы.

В связи с запуском нового производства планируется дальнейшее развитие завода, расширение мощностей и увеличение штата со 120 человек до 360-ти.