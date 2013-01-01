Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
Повышенное внимание крупнейших нефтегазовых компаний России к продукции предприятия «Буровые установки Кургана» привлекло успешное завершение тестовых испытаний буровой установки БУК-225 на внедорожном шасси грузоподъемностью 225 тонн. Подобной техники в нашей стране еще не производилось. Серийное производство высокотехнологичного и востребованного оборудования, позволит увеличить количество рабочих мест для местного населения в три раза.
По словам разработчиков, БУК-225 сочетает в себе целый ряд преимуществ, что позволяет значительно сократить сроки монтажа оборудования на месте будущей геологоразведочной скважины и обеспечивает персоналу безопасные и комфортные условия работы.
В связи с запуском нового производства планируется дальнейшее развитие завода, расширение мощностей и увеличение штата со 120 человек до 360-ти.
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