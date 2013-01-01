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Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»

Окт 30
Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ
Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»


Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) спустил на воду паром «Василий Ощепков» и многофункциональный буксир-спасатель ледового класса «Керченский пролив». Парому предстоит курсировать между островом Сахалин и Курильскими островами, а буксир-спасатель ледового класса предназначен для арктических и холодных морей.

«Василий Ощепков» — второй паром из «сахалинского» заказа. Его длина составляет 131 метр, ширина — 22 метра. Дедвейт судна — около 7,25 тыс. тонн.

Судно имеет три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость — 150 человек.

Паромы могут двигаться во льду толщиной 1 метр и способны за 24 часа пройти путь Ванино-Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.

Буксир-спасатель ледового класса «Керченский пролив» по международной классификации является ледоколом. Его длина составляет 86 метров, ширина 19 метров, скорость 15 узлов. Это судно первого класса автоматизации, им из рулевой рубки может управлять один человек.

Спасательное судно с силовой установкой 7 мегаватт оборудовано вертолётной площадкой и может выполнять патрулирование, аварийно-спасательное дежурство, эвакуацию и размещение людей, тушить пожары на плавучих и береговых объектах, выполнять подводно-технические работы на глубинах до 60 метров.

Спасатель «Керченский пролив» не ограничен районами плавания: он может работать по трассам Северного морского пути, способен выполнять ледокольные операции при толщине льда до 1,5 метра.



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