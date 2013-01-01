Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье



Несмотря на сложный для всей российской экономики и промышленности год, АО «Солнечногорский механический завод» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех досрочно выполнил гособоронзаказ 2020 года по поставке Министерству обороны РФ грузовых парашютных систем особого назначения. Полетная масса груза может достигать 16,1 тонны.

Грузовая парашютная система МКС 350-12М серии 2 предназначена для десантирования боевых машин «БМД-4М» или «БТР-МДМ» с самолетов Ил-76М (МД, МДМ). Блок основного парашюта включает в себя основной парашют площадью 350 кв. метров, тормозной парашют площадью 8 кв. метров, звенья, камеру, другие узлы и детали. Дополнительный вытяжной парашют площадью 20 кв. метров вместе со всеми комплектующими деталями составляют самостоятельный блок. Скорость самолета при десантировании — 300-380 км/ч, высота десантирования — 300-4000 метров, вертикальная скорость снижения — 8,2 м/с.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования. Благодарим за Ваше мнение.

При отправке комментария произошла ошибка. Попробуйте повторить позднее.

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Московская область:

5 Окт: Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪