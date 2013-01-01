В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
На территории строящегося аэропорта в Тобольске погружена первая свая в основание здания будущего аэровокзала. Общий объем инвестиций составляет 8,8 млрд рублей. Сейчас в строительстве здания пассажирского терминала и прилегающих объектов инфраструктуры задействовано более 200 человек.
Второй этап предусматривает возведение комплекса аэровокзала площадью более 5 тыс. кв. метров, производственно-административного здания, гаража и других объектов наземной инфраструктуры. Завершить его планируется в 2021 году.
Новый аэропорт позволит решить ряд стратегических задач, связанных с повышением туристической и инвестиционной привлекательности города Тобольска.
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