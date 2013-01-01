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Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне

Окт 28
Чеченская Республика Северо-Кавказский федеральный округ
Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне


На территории одного из самых популярных туристических объектов столицы Чеченской Республики — «Грозненского моря» — построили новый лечебно-оздоровительный центр «АкваЛэнд». Его открытие позволило создать около 200 новых рабочих мест и существенно расширило возможности досуга грозненцев.

Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс разместился в современном четырехэтажном здании. Для посетителей доступны кинотеатры, рестораны, магазины, фитнес-пространство, дельфинарий c многочисленными аттракционами, детский развлекательный игровой центр, скалодром, гостиница и конный клуб.

Аквапарк будет работать по разделенным женским и мужским дням. Здесь функционируют бассейны, раздельные пляжи, лодочная станция.

Комплекс оборудован всем необходимым для проведения качественного семейного и индивидуального отдыха и, как ожидается, станет рентабельным проектом.



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