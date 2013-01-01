Новый лечебно-оздоровительный комплекс открыли на территории «Грозненского моря» в Чечне
На территории одного из самых популярных туристических объектов столицы Чеченской Республики — «Грозненского моря» — построили новый лечебно-оздоровительный центр «АкваЛэнд». Его открытие позволило создать около 200 новых рабочих мест и существенно расширило возможности досуга грозненцев.
Аквапарк будет работать по разделенным женским и мужским дням. Здесь функционируют бассейны, раздельные пляжи, лодочная станция.
Комплекс оборудован всем необходимым для проведения качественного семейного и индивидуального отдыха и, как ожидается, станет рентабельным проектом.
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