Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме



Завершаются проектно-изыскательные работы на месте будущей стройки нового рыборазводного завода на берегу реки Колыма в Магаданской области. Завод займет земельный участок площадью около 5 га в селе Верхний Сеймчан. Производственная мощность рассчитана на 14 млн мальков сиговых пород в год. Сметная стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей. Строительство начнется в следующем году и закончится до конца 2022 года.

Сейчас на месте будущей стройки проводятся полевые работы: изучается почва и поверхность воды. С учетом результатов в проект будут внесены необходимые изменения.

Это очень важный объект для региона. С помощью завода планируют улучшить экологическую ситуацию, связанную с наличием рыбы в реке. Кроме того, будут созданы новые рабочие места для местных жителей.