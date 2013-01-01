Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме
Завершаются проектно-изыскательные работы на месте будущей стройки нового рыборазводного завода на берегу реки Колыма в Магаданской области. Завод займет земельный участок площадью около 5 га в селе Верхний Сеймчан. Производственная мощность рассчитана на 14 млн мальков сиговых пород в год. Сметная стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей. Строительство начнется в следующем году и закончится до конца 2022 года.
Это очень важный объект для региона. С помощью завода планируют улучшить экологическую ситуацию, связанную с наличием рыбы в реке. Кроме того, будут созданы новые рабочие места для местных жителей.
|25 Фев:
|24 Фев:
|24 Фев:
|20 Окт:
|15 Окт:
|13 Окт:
|28 Окт:
|28 Окт:
|27 Окт:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий