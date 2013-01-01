Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском
Новую винодельню под названием «Эрмитаж Вайнери» открыли в станице Раевской под Новороссийском в 15 км от Черного моря на пике горы Сухой. Здесь заложили 26 га под виноградные плантации и построили помещения для производства, хранения и первичной переработки винограда. Предприятие планирует ежегодно выпускать 300 тысяч бутылок вина.
Предположительно здесь будут производить в основном красные вина по аналогии со знаменитыми «эрмитажными» винами, которые получают из винограда, выращиваемого на каменистой почве холма Эрмитаж на севере Франции.
Сходство природно-климатических условий дает новороссийским виноделам шанс выращивать признанные в мире сорта винограда и производить вино, которое можно будет успешно экспортировать.
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