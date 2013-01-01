ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе ряд важных событий был связан с освоением арктических территорий страны: от рекордной добычи газа на недавно открытом месторождении в Карском море до открытия первого в Арктике академического комплекса для научных разработок.
С опережением сроков успешно завершен первый этап морских исследований в рамках международного проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию в Северном Ледовитом океане и шести арктических морях.
В условиях ужесточения противоэпидемических требований в российских регионах возобновили работу большие стройки и инженерные изыскания в рамках крупных проектов. Их реализация будет способствовать, прежде всего, социально-экономическому развитию регионов.
Успешные результаты достигнуты в дорожном строительстве, производстве авиадвигателей, военной и автоматизированной техники.
- Во Владивостоке завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию
- В Иркутской области возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири»
- В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
- В Санкт-Петербурге на самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России
- В ЯНАО получен рекордный дебит газа на арктическом шельфе Карского моря
- В Архангельске открыли первый в Арктике академический комплекс для научных разработок
- В Татарстане выполнил первый полет модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями
- В Ленинградской области начали серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова
- В Подмосковье первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ
- В ХМАО беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации
Кроме того, из Петербурга впервые отправили в США трубы большого диаметра, а в Краснодарском крае и Ростовской области построят два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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