ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе ряд важных событий был связан с освоением арктических территорий страны: от рекордной добычи газа на недавно открытом месторождении в Карском море до открытия первого в Арктике академического комплекса для научных разработок.

С опережением сроков успешно завершен первый этап морских исследований в рамках международного проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию в Северном Ледовитом океане и шести арктических морях.

В условиях ужесточения противоэпидемических требований в российских регионах возобновили работу большие стройки и инженерные изыскания в рамках крупных проектов. Их реализация будет способствовать, прежде всего, социально-экономическому развитию регионов.

Успешные результаты достигнуты в дорожном строительстве, производстве авиадвигателей, военной и автоматизированной техники.

Кроме того, из Петербурга впервые отправили в США трубы большого диаметра, а в Краснодарском крае и Ростовской области построят два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»