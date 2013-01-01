Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями выполнил первый полет в Татарстане
Мировой рекордсмен по дальности и продолжительности беспосадочного полета — самолет Ту-160М — стал еще надежнее и выносливее. На аэродроме Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова (филиал ПАО Туполев) состоялся первый полет глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32 серии 02. Полёт проходил на высоте 6 тысяч метров и длился 2 часа 20 минут. По данным экипажа системы и оборудование отработали в штатном режиме без замечаний.
Специалистами была оценена работа нового двигателя НК-32-02, разработанного и изготовленного на производственных площадках АО «ОДК»*.
Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время.
В сентябре 2020 года сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса. Они находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км.
*«Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») — интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ и т.д.
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