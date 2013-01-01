Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
Один из крупнейших агрохолдингов России «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» (Выселковский район Краснодарского края) приступает к строительству на Кубани и в Ростовской области двух автоматизированных молочных комплексов, инвестировав в каждый проект по 3,5 млрд рублей. Суммарно они будут рассчитаны на 5,6 тыс. голов дойного стада. Планируется построить обе мега-фермы в течение 2021-2022 года и запустить их одновременно.
Запуск новых молочных комплексов позволит агрохолдингу нарастить объёмы производства: если сегодня суточный объем производства молока составляет 850 тонн, то в ближайшие два года этот показатель должен вырасти до 1,1 тыс. тонн.
В числе стратегических задач «Агрокомплекса» – ежегодное увеличение стада на 1 тыс. голов КРС за счёт собственного воспроизводства и ежегодный прирост продуктивности дойного стада на 3-5%.
•Компания «Агрокомплекс» принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева и объединяет 29 сельхозпредприятий. Среди направлений деятельности холдинга – животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания и др.
•Собственная торговая сеть «Агрокомплекса» превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 668 тыс. га пашни.
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