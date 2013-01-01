Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
02 НОЯ, 17:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 НОЯ, 17:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани

Ноя 2
Краснодарский край Южный федеральный округ
Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани


Один из крупнейших агрохолдингов России «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева» (Выселковский район Краснодарского края) приступает к строительству на Кубани и в Ростовской области двух автоматизированных молочных комплексов, инвестировав в каждый проект по 3,5 млрд рублей. Суммарно они будут рассчитаны на 5,6 тыс. голов дойного стада. Планируется построить обе мега-фермы в течение 2021-2022 года и запустить их одновременно.

Комплексы будут оснащены самым современным оборудованием и автоматизированной системой управления. Они будут работать по принципу замкнутого цикла – от выращивания молодняка до производства элитных сыров и другой молочной продукции на одной производственной площадке.

Запуск новых молочных комплексов позволит агрохолдингу нарастить объёмы производства: если сегодня суточный объем производства молока составляет 850 тонн, то в ближайшие два года этот показатель должен вырасти до 1,1 тыс. тонн.

В числе стратегических задач «Агрокомплекса» – ежегодное увеличение стада на 1 тыс. голов КРС за счёт собственного воспроизводства и ежегодный прирост продуктивности дойного стада на 3-5%.

•Компания «Агрокомплекс» принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева и объединяет 29 сельхозпредприятий. Среди направлений деятельности холдинга – животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания и др.

•Собственная торговая сеть «Агрокомплекса» превышает 700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 668 тыс. га пашни.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край:
27 Окт:
14 Окт:
13 Окт:
Южный федеральный округ:
28 Окт:
16 Окт:
12 Окт:
РОССИЯ:
2 Ноя:
2 Ноя:
31 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Девальвация рубля ударила по промышленности России

Девальвация рубля ударила по промышленности России
Экономика

Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился

Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился
Экономика

Уступили саудитам. Экспорт российский нефти рухнул на 20%

Уступили саудитам. Экспорт российский нефти рухнул на 20%
Экономика

Над «Газпромом» нависла новая угроза. Цены снова покатились вниз

Над «Газпромом» нависла новая угроза. Цены снова покатились вниз
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани

Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани

Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре

Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

13:39 Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупнейших молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
30 ОКТ, 16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
30 ОКТ, 16:22 Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области
29 ОКТ, 18:05 Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей
29 ОКТ, 17:42 В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter