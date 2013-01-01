Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга



Одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний «Северсталь» впервые поставила 2,35 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) в США. Отправку труб, изготовленных на Ижорском трубном заводе, осуществили из порта Санкт-Петербург в Хьюстон.

Трубы диаметром 800,1 мм и с толщиной стенки 19,05 мм произведены по международному стандарту.

«Северсталь» использует для выпуска труб собственный металлопрокат. Его производят в листопрокатном цехе, расположенном на одной промышленной площадке с Ижорским трубным заводом в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Собственная сырьевая база, наличие сталеплавильного и прокатного производств позволяет компании контролировать качество продукции на каждом этапе производственного процесса. Все это также дает возможность гибкого взаимодействия с потребителями.

«Северсталь» нацелена на дальнейший поиск выгодных экспортных направлений. Трубы такого большого диаметра выпускаются в ограниченном объеме, поэтому предприятие видит потенциал для их экспорта не только на американский рынок, но и в другие страны мира.