Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
Одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний «Северсталь» впервые поставила 2,35 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) в США. Отправку труб, изготовленных на Ижорском трубном заводе, осуществили из порта Санкт-Петербург в Хьюстон.
«Северсталь» использует для выпуска труб собственный металлопрокат. Его производят в листопрокатном цехе, расположенном на одной промышленной площадке с Ижорским трубным заводом в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
Собственная сырьевая база, наличие сталеплавильного и прокатного производств позволяет компании контролировать качество продукции на каждом этапе производственного процесса. Все это также дает возможность гибкого взаимодействия с потребителями.
«Северсталь» нацелена на дальнейший поиск выгодных экспортных направлений. Трубы такого большого диаметра выпускаются в ограниченном объеме, поэтому предприятие видит потенциал для их экспорта не только на американский рынок, но и в другие страны мира.
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