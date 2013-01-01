На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин», которая прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Это самый крупный неатомный ледокол, спроектированный российскими конструкторами и заложенный на отечественной верфи в XXI веке. Стоимость государственного контракта составила 7,95 миллиарда рублей.
Это единственный в мире реализованный проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности, высокого ледового класса Ice8 и с самой высокой степенью автоматизации.
Длина ледокола «Виктор Черномырдин» составляет 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22,3 тыс. тонн. Судно развивает скорость 17 узлов и может находиться в автономном плавании 60 суток.
Мощность ледокола составляет 25 МВт (на винтах). Винто-рулевая система, включающая две винто-рулевых колонки мощностью 7,5 МВт каждая и валопровод мощностью 10 МВт, может поворачиваться на 360 градусов.
Новый ледокол можно будет использовать для обеспечения круглогодичной навигации в северных широтах, в качестве научно-исследовательского судна, а также как круизный лайнер для туров на Северный полюс.
Кроме основного экипажа из 43 человек, в одно- и двухместных каютах могут размещаться до 90 пассажиров.
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