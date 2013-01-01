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На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России

Ноя 5
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
На самом большом в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» подняли флаг России


Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин», которая прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Это самый крупный неатомный ледокол, спроектированный российскими конструкторами и заложенный на отечественной верфи в XXI веке. Стоимость государственного контракта составила 7,95 миллиарда рублей.

«Виктор Черномырдин» предназначен для буксировки судов по льду толщиной до двух метров. Помимо этого, ледокол может использоваться для обеспечения подводных работ на буровых и нефтедобывающих платформах и для прокладки трубопроводов.

Это единственный в мире реализованный проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности, высокого ледового класса Ice8 и с самой высокой степенью автоматизации.

Длина ледокола «Виктор Черномырдин» составляет 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22,3 тыс. тонн. Судно развивает скорость 17 узлов и может находиться в автономном плавании 60 суток.

Мощность ледокола составляет 25 МВт (на винтах). Винто-рулевая система, включающая две винто-рулевых колонки мощностью 7,5 МВт каждая и валопровод мощностью 10 МВт, может поворачиваться на 360 градусов.

Новый ледокол можно будет использовать для обеспечения круглогодичной навигации в северных широтах, в качестве научно-исследовательского судна, а также как круизный лайнер для туров на Северный полюс.

Кроме основного экипажа из 43 человек, в одно- и двухместных каютах могут размещаться до 90 пассажиров.



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