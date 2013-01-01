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Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге

Ноя 5
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге


В Петербурге на заводе «ОДК-Климов» успешно провели государственные стендовые испытания и приступили к серийному выпуску новейшего двигателя ВК-2500П, являющегося последней версией двигателя ВК-2500, который устанавливается на вертолеты марки Миля и Камова. Двигатель разрабатывался с учетом опыта применения Ми-28Н в Сирии.

В новом вертолетном двигателе модернизированы системы защиты и автоматического управления, что позволяет восстанавливать штатную работу двигателя при его остановке, в случае попадания пороховых и выхлопных газов или при возникновении помпажа.

По своим эксплуатационным качествам и техническим возможностям ВК-2500П отвечает наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям.



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