Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге
В Петербурге на заводе «ОДК-Климов» успешно провели государственные стендовые испытания и приступили к серийному выпуску новейшего двигателя ВК-2500П, являющегося последней версией двигателя ВК-2500, который устанавливается на вертолеты марки Миля и Камова. Двигатель разрабатывался с учетом опыта применения Ми-28Н в Сирии.
По своим эксплуатационным качествам и техническим возможностям ВК-2500П отвечает наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям.
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