Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии



На участке от Ковыктинского месторождения, которое находится в Иркутской области, до Чаяндинского в Якутии начался второй этап строительства газопровода «Сила Сибири». Он предназначен, в первую очередь, для газоснабжения регионов восточной Сибири и Дальнего Востока. К работам привлечено около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники. Стоимость проекта на данный момент оценивается в 280 млрд рублей.

Участок «Ковыкта – Чаянда» протяженностью 803 км характеризуется сложными природно-климатическими и геологическими условиями. На этой территории практически нет дорог и населенных пунктов.

Строителям придется работать в условиях вечной мерзлоты, преодолевая тектонические разломы, горы, леса, болота и самую крупную из российских рек – Лену, переход через которую будет выполнен методом микротоннелирования.

На объекте будут применены высокоэффективные технические решения, а также привлечены к работе наиболее опытные подрядчики.

В настоящее время ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Рабочие уже приступили к основному комплексу работ на линейной части газопровода. Досрочно сварено и уложено более 10 километров трубопровода.

Подрядные организации планируют выйти на пиковую нагрузку уже к концу этого года. Участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.

*Газопровод «Ковыкта — Чаянда» предназначен для подачи газа, добываемого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в магистральный газопровод «Сила Сибири» с целью газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа с учетом экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.