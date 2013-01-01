Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
03 НОЯ, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 НОЯ, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Ноя 3
Иркутская область Сибирский федеральный округ
Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии


На участке от Ковыктинского месторождения, которое находится в Иркутской области, до Чаяндинского в Якутии начался второй этап строительства газопровода «Сила Сибири». Он предназначен, в первую очередь, для газоснабжения регионов восточной Сибири и Дальнего Востока. К работам привлечено около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники. Стоимость проекта на данный момент оценивается в 280 млрд рублей.

Участок «Ковыкта – Чаянда» протяженностью 803 км характеризуется сложными природно-климатическими и геологическими условиями. На этой территории практически нет дорог и населенных пунктов.

Строителям придется работать в условиях вечной мерзлоты, преодолевая тектонические разломы, горы, леса, болота и самую крупную из российских рек – Лену, переход через которую будет выполнен методом микротоннелирования.

На объекте будут применены высокоэффективные технические решения, а также привлечены к работе наиболее опытные подрядчики.

В настоящее время ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Рабочие уже приступили к основному комплексу работ на линейной части газопровода. Досрочно сварено и уложено более 10 километров трубопровода.

Подрядные организации планируют выйти на пиковую нагрузку уже к концу этого года. Участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.

*Газопровод «Ковыкта — Чаянда» предназначен для подачи газа, добываемого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, в магистральный газопровод «Сила Сибири» с целью газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа с учетом экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Иркутская область:
22 Окт:
Сибирский федеральный округ:
29 Окт:
27 Окт:
14 Окт:
РОССИЯ:
3 Ноя:
3 Ноя:
2 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти

Путин готов выполнить требование Саудовской Аравии. Россия сократит добычу нефти
Экономика

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше

Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше
Экономика

Девальвация рубля ударила по промышленности России

Девальвация рубля ударила по промышленности России
Экономика

Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился

Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:37 Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии Возобновлено строительство отрезка газопровода «Сила Сибири» от Иркутской области до Якутии
08:54 Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга Впервые российские трубы большого диаметра отправили в США из Петербурга
02 НОЯ, 13:39 Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани Два крупных молочных комплекса за 7 млрд рублей построят на Дону и Кубани
02 НОЯ, 13:08 Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре
02 НОЯ, 12:28 В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
31 ОКТ, 17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
30 ОКТ, 16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter