В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте
Российская часть международного туристского маршрута «Голубая дорога» общей протяженностью более 2 тыс. км, связывающего Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию, теперь стала комфортной и безопасной для проезда. В Карелии полностью завершен длившийся 2 года капитальный ремонт 54-километровой подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Вяртсиля». Обновленная двухполосная магистраль ведет также к одному из самых красивых туристических мест Карелии — горному парку «Рускеала».
Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 30 км барьерного ограждения, нанесли осевую разметку.
Для разделения транспортного потока добавилась дополнительная третья полоса: для легковых автомобилей (крайняя левая полоса шириной 3,5 метра), автобусов (средняя полоса шириной 3,75 метра) и грузовиков (крайняя правая полоса шириной 4 метра) на участке, где дорога непосредственно выходит к границе.
Предыдущая реконструкция дороги до границы с Финляндией проходила более 20 лет назад. В 2017 году она вошла в состав федеральной автодороги А-121 «Сортавала».
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