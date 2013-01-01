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В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте

Ноя 2
Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ
В Карелии полностью отремонтировали дорогу к российско-финской границе на международном турмашруте


Российская часть международного туристского маршрута «Голубая дорога» общей протяженностью более 2 тыс. км, связывающего Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию, теперь стала комфортной и безопасной для проезда. В Карелии полностью завершен длившийся 2 года капитальный ремонт 54-километровой подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Вяртсиля». Обновленная двухполосная магистраль ведет также к одному из самых красивых туристических мест Карелии — горному парку «Рускеала».

Дорожные работы шли поэтапно на четырех участках дороги. В результате обустроено 167 съездов и 12 км линий освещения во всех населенных пунктах. Дорожные строители заменили 147 водопропускных труб и более 125 локальных очистных сооружений. Построили 14 пешеходных переходов и более 11 км тротуаров с пешеходным ограждением.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 30 км барьерного ограждения, нанесли осевую разметку.

Для разделения транспортного потока добавилась дополнительная третья полоса: для легковых автомобилей (крайняя левая полоса шириной 3,5 метра), автобусов (средняя полоса шириной 3,75 метра) и грузовиков (крайняя правая полоса шириной 4 метра) на участке, где дорога непосредственно выходит к границе.

Предыдущая реконструкция дороги до границы с Финляндией проходила более 20 лет назад. В 2017 году она вошла в состав федеральной автодороги А-121 «Сортавала».



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