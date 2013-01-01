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Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре

Ноя 2
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский федеральный округ
Беспилотный электромобиль ГАЗель-NEXT начал работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации в Югре


Регулярные рейсы по внутрипромысловым дорогам Южно-Приобского месторождения «Газпром нефти» в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) начал осуществлять беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT» в режиме опытно-промышленной эксплуатации. По итогам испытаний будет принято решение о доработке проекта и регулярной работе беспилотника на месторождении в 2021 году. Предполагается, что масштабирование проекта позволит сократить себестоимость перевозок и существенно увеличить скорость доставки грузов.

В рамках совместного проекта Группы ГАЗ, «Газпром нефти» и Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева беспилотная ГАЗель выполняет конкретные задачи по перевозке производственных грузов с объекта на объект.

Контроль за электромобилем ведется через специальное приложение. Дистанцированный оператор получает запрос от логистического центра и направляет машину, работающую в полностью беспилотном режиме, в точки загрузки и выгрузки по заданным маршрутам.

Результаты тестовых заездов показали, что машина адекватно реагирует на все дорожные ситуации и без затруднений отрабатывает полную ежедневную смену водителя.

Технические характеристики беспилотного электромобиля и настройка программного обеспечения делают возможным его круглосуточную эксплуатацию. Перерывы в работе машины необходимы только для подзарядки аккумуляторных батарей, которые стабильно обеспечивают запас хода до 120 км.



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