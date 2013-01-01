Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Первые пять специальных транспортных средств военной полиции «Патруль» переданы в распоряжение военной полиции на полигоне Алабино в Московской области. Перед принятием на вооружение новые бронемашины прошли испытания в экспедициях Минобороны РФ к Северному Ледовитому океану и на гору Эльбрус, где подтвердили высокие эксплуатационные качества.
Экипаж также надежно защищен от подрывов взрывчатых веществ массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте при взрыве под колесами и днищем или со стороны бортов машины. На окнах установлены решетки, предохраняющие стекла.
На полной заправке топливом запас хода автомобиля составляет 1 тыс. км. Его топливные баки обработаны специальным раствором, который в случае пробития затягивает отверстие и устраняет утечку топлива.
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