Завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию



Длившаяся три месяца экспедиция «Росгеологии» в сложных условиях Арктики успешно завершена. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев», проводившее первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect, прибыло во Владивосток. Проект прокладки подводной линии связи из Европы в Азию соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Линия, не имеющая аналогов в мире, обеспечит максимально быструю передачу сигнала.

Успешному выполнению работ с существенным опережением установленных сроков способствовала слаженная работа и профессионализм проектной команды и благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, что позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 тыс. км, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей — Баренцева, Берингова, Восточно-Сибирского, Карского, Лаптевых, и Чукотского.

Были исследованы самые сложные участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6,5 тыс. км. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

Комплекс исследований включал в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом.

Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами «Росгеологии» в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В следующем году будет проведен второй этап исследований, включающий изучение пород дна на маршруте.

Полученные результаты позволят выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег, что позволит обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, способствуя социально-экономическому развитию регионов.

Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи и за пределами российских вод. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Работы планируют завершить к 2023 году.