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Рекордный дебит газа на арктическом шельфе Карского моря получен на Ямале

Ноя 6
Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский федеральный округ
Рекордный дебит газа на арктическом шельфе Карского моря получен на Ямале


Значительно больше ожидаемой оказалась продуктивность Ленинградского газоконденсатного месторождения Ямальского центра газодобычи. В верхних горизонтах месторождения получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн кубометров в сутки. Это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе Карского моря.

Новая залежь было открыта в октябре 2020 года в результате бурения и испытания разведочной скважины на месторождении. Бурение проводилось с помощью полупогружной плавучей буровой установки.

Из нижних горизонтов залежи был получен промышленный приток газа дебитом 600 тыс. кубометров/сутки. Текущие извлекаемые запасы газа Ленинградского месторождения оцениваются в 1,9 трлн кубометров и относятся к категории уникальных.

Открытие новой залежи стало четвертым крупным открытием «Газпрома» на шельфе полуострова Ямал в Карском море за последние два года.



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