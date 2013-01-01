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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?

Окт 16
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На минувшей неделе в Тульской области стартовал крупнейший экспортно ориентированный проект, реализация которого направлена на увеличение не только экспортного потенциала региона, но и доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экономике страны. Строительством и оборудованием мега-комплекса по производству аммиака и карбамида будут заниматься партнеры из Китая.

С заботой об экологии инвестировали крупные капиталовложения в проекты модернизации своих производств Новолипецкий металлургический комбинат и «Норникель».

На этой неделе открылись два крупнейших логистических центра ведущих интернет-ритейлеров в Татарстане и на Дону. Благодаря расширению рынка интернет-торговли созданы тысячи новых рабочих мест.

  1. В Тульской области начали строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей
  2. В Мурманске технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию
  3. В Липецке экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы
  4. В Краснодарском крае на 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
  5. В Татарстане открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 человек
  6. В Ростовской области более 1000 человек трудоустроили в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
  7. В Астраханской области дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
  8. В Якутии открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике
  9. В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
  10. В Самаре изготовили новую модификацию сверхлегкого гидросамолета из инновационных материалов

Кроме того, в Приморском крае открыли Международный центр перспективных ядерных технологий на острове Русский, в Новосибирске ученым удалось в десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ, а в Дагестане оборонный завод начал изготавливать прогулочные яхты для Каспия.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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