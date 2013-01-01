ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На минувшей неделе в Тульской области стартовал крупнейший экспортно ориентированный проект, реализация которого направлена на увеличение не только экспортного потенциала региона, но и доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экономике страны. Строительством и оборудованием мега-комплекса по производству аммиака и карбамида будут заниматься партнеры из Китая.

С заботой об экологии инвестировали крупные капиталовложения в проекты модернизации своих производств Новолипецкий металлургический комбинат и «Норникель».

На этой неделе открылись два крупнейших логистических центра ведущих интернет-ритейлеров в Татарстане и на Дону. Благодаря расширению рынка интернет-торговли созданы тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, в Приморском крае открыли Международный центр перспективных ядерных технологий на острове Русский, в Новосибирске ученым удалось в десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ, а в Дагестане оборонный завод начал изготавливать прогулочные яхты для Каспия .

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»