Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов



Уже в этом году работу открывшегося в Аксайском районе Ростовской области нового логистического центра компании Ozon будут обеспечивать порядка 1000 человек, а в перспективе число работающих возрастет до 1800. Новый фулфилмент-комплекс станет главным хабом компании на юге России. Инвестиции в его создание превысили 2 млрд рублей.

Сейчас общая площадь комплекса Ozon в Аксайском районе составляет 38 тыс. кв. метров, предусмотрена возможность последующего его расширения до 65 тыс. кв. метров.

Мощности комплекса позволяют ежедневно обрабатывать до 80 тыс. посылок и хранить 8 млн товаров, что дает жителям региона доступ к огромному ассортименту с быстрой доставкой.

Современная система управления складом позволяет эффективно распределять товары по полкам, выстраивать маршрут сборщика товаров и сокращать время сбора заказа.

Уже сегодня на маркетплейсе Ozon реализуют свои товары более 250 предпринимателей из Ростовской области. Кроме того, Ozon работает с самозанятыми курьерами и предлагает предпринимателям специальную франчайзинговую программу открытия пунктов выдачи заказов.

В целом логистическая инфраструктура компании в донском регионе включает в себя сортировочный центр и свыше 400 точек выдачи заказов — пунктов выдачи и постаматов.

На сегодняшний день ЮФО является одним из лидеров по темпам прироста количества заказов Ozon. По итогам девяти месяцев оборот компании в Ростовской области вырос почти на 200%.