Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
В районе города Липецка, близлежащем к Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК), теперь будет сведен к минимуму запах сероводорода, который ранее выделялся при охлаждении доменного шлака водой. В рамках программы экологической модернизации производства запущен комплекс безводного охлаждения доменного шлака, позволяющий в 3,5 раза сократить эмиссию сероводорода и минимизировать запах от этого химического соединения. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.
В рамках проекта было переработано почти 6 млн тонн различных материалов и извлечено более 300 тыс. тонн железа, повторно использованного в производстве стали.
Новый комплекс позволяет полностью исключить использование воды. Для технологических операций разработки и погрузки шлака будут использоваться современные экскаваторы, способные работать в условиях высоких температур и с повышенной производительностью.
Среднемесячная концентрация сероводорода на границе санитарно-защитной зоны НЛМК существенно ниже норматива и составляет примерно 30% от предельно допустимой концентрации, при которой отсутствует вред человеку и окружающей среде.
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