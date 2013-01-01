Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке



В районе города Липецка, близлежащем к Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК), теперь будет сведен к минимуму запах сероводорода, который ранее выделялся при охлаждении доменного шлака водой. В рамках программы экологической модернизации производства запущен комплекс безводного охлаждения доменного шлака, позволяющий в 3,5 раза сократить эмиссию сероводорода и минимизировать запах от этого химического соединения. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

С введением нового комплекса первый доменный цех НЛМК (три доменные печи) полностью переходит на технологию сухого охлаждения шлака. Комплекс построен на месте шлакового отвала, накопленного с 1970-х годов.

В рамках проекта было переработано почти 6 млн тонн различных материалов и извлечено более 300 тыс. тонн железа, повторно использованного в производстве стали.

Новый комплекс позволяет полностью исключить использование воды. Для технологических операций разработки и погрузки шлака будут использоваться современные экскаваторы, способные работать в условиях высоких температур и с повышенной производительностью.

Среднемесячная концентрация сероводорода на границе санитарно-защитной зоны НЛМК существенно ниже норматива и составляет примерно 30% от предельно допустимой концентрации, при которой отсутствует вред человеку и окружающей среде.