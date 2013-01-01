Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
Одновременное открытие четырех мостов через реки Сасар-Юрях, Улахан-Мугур, Малая Ботуобайа и Тюкян на федеральной трассе «Вилюй» в Якутии не только обеспечит круглогодичное сообщение, но и даст позитивный экономический эффект. На днях здесь торжественно открыли пять объектов: кроме мостовых переходов, ввели в эксплуатацию капитально отремонтированный участок трассы длиной в 17 км с асфальтобетонным покрытием.
Для населения Якутии круглогодичное сообщение – большая экономия средств на завоз грузов и соответственно – повышение качества жизни. Это – не только удобство для жителей, но и экономическая выгода. Повысилась мобильность, а значит, повысится товарооборот, считают эксперты.
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