На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции



На Кубани решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа с населением более 20 тысяч человек. Реконструкцию одной из старейших на Юге России ГЭС осуществили за три года. В пос. Нижневеденеевском состоялся торжественный запуск модернизированной Белореченской ГЭС. Инвестиции компании «Лукойл» в этот объект составили 1,7 млрд рублей. Суммарная мощность станции теперь составляет 48 МВт, а ресурс работы продлен на 40 лет.

В ходе модернизации Белореченской ГЭС были заменены два гидроагрегата с увеличением мощности каждого с 16 до 24 МВт. Установлено основное генерирующее оборудование последнего поколения российского производства.

Реконструкция ГЭС позволит более эффективно использовать гидропотенциал реки Белая и приведет к существенному увеличению полезного отпуска экологически чистой электроэнергии с 138 до 250 млн кВтч в год, или более чем на 80%.