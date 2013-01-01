На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
На Кубани решена проблема энергодефицита сразу нескольких районов – Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа с населением более 20 тысяч человек. Реконструкцию одной из старейших на Юге России ГЭС осуществили за три года. В пос. Нижневеденеевском состоялся торжественный запуск модернизированной Белореченской ГЭС. Инвестиции компании «Лукойл» в этот объект составили 1,7 млрд рублей. Суммарная мощность станции теперь составляет 48 МВт, а ресурс работы продлен на 40 лет.
Реконструкция ГЭС позволит более эффективно использовать гидропотенциал реки Белая и приведет к существенному увеличению полезного отпуска экологически чистой электроэнергии с 138 до 250 млн кВтч в год, или более чем на 80%.
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