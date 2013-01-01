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В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса

Окт 12
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса


Девять предприятий малого и среднего бизнеса разместятся в третьем корпусе промышленного парка «Металлургический» в Ижевске. Новая производственная площадка общей площадью 13,2 тыс. кв. метров сдана с опережением графика на пять месяцев. Строительство второго и третьего производственно-складского корпусов обошлось в 510 млн рублей частных инвестиций. Сейчас на площадях промпарка размещен 21 резидент, создано 616 новых рабочих мест.

Промпарк создается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Строительство промпарка «Металлургический» началось в 2016 году, когда на внебюджетные средства был построен первый производственно-складской корпус общей площадью 13,1 тыс. кв. метров. Затем для Центра коллективного пользования резидентов парка была проведена закупка высокотехнологичного оборудования.

До конца 2020 года будет сдан в эксплуатацию четвертый корпуса общей площадью 1,7 тыс. кв. метров. Общее увеличение площадей по итогам 2019-2020 годов составит 18,2 тыс. кв. метров.

К 2024 году количество резидентов планируется увеличить до 32 и создать дополнительные рабочие места, запустить новые высокотехнологичные производства, вывести на рынок новые продукты, в том числе используемые в программах импортозамещения российскими нефтегазовыми компаниями.



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