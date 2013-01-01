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Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске

Окт 16
Мурманская область Северо-Западный федеральный округ
Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске


Снижение негативного воздействия на окружающую среду промышленной зоны Кольского полуострова обошлось «Норникилю» в 6 млрд рублей. На обогатительной фабрике Кольской горно-металлургической компании завершается создание нового технологического передела для разделения выпускаемого концентрата на богатую и бедную фракции, а также организация схемы отгрузки концентрата потребителям.

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы и пусконаладочные испытания. Идет стадия опытно-промышленных испытаний. В новом переделе запущен процесс брикетирования богатого концентрата, который затем отправляется в плавильный цех для получения файнштейна.

С января 2021 года после закрытия устаревшего плавильного цеха в пос. Никель Мурманской области вся продукция обогатительной фабрики должна будет напрямую отправляться потребителям. В связи с этим строится современный автоматизированный узел отгрузки концентрата в контейнеры для морских перевозок, полувагоны и тарные вагоны.

До конца этого года планируется запустить еще один узел отгрузки концентрата, что позволит полностью прекратить выбросы диоксида серы в поселке Никель, который находится недалеко от Мурманска.



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