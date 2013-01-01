Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
Снижение негативного воздействия на окружающую среду промышленной зоны Кольского полуострова обошлось «Норникилю» в 6 млрд рублей. На обогатительной фабрике Кольской горно-металлургической компании завершается создание нового технологического передела для разделения выпускаемого концентрата на богатую и бедную фракции, а также организация схемы отгрузки концентрата потребителям.
С января 2021 года после закрытия устаревшего плавильного цеха в пос. Никель Мурманской области вся продукция обогатительной фабрики должна будет напрямую отправляться потребителям. В связи с этим строится современный автоматизированный узел отгрузки концентрата в контейнеры для морских перевозок, полувагоны и тарные вагоны.
До конца этого года планируется запустить еще один узел отгрузки концентрата, что позволит полностью прекратить выбросы диоксида серы в поселке Никель, который находится недалеко от Мурманска.
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