Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
На Дальнем Востоке ширится масштаб практического применения цифровых технологий. Госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли на острове Русский Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ).
С помощью представленных разработок в сфере искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и производственных технологий, в числе которых «цифровые двойники», пользователи МНИЦПЯТ смогут решать задачи моделирования объектов и окружающей их среды, экологической и климатологической ситуации на Дальнем Востоке, а также экономической базы, которая опирается на ресурсы региона.
В Центре уже открыт доступ к двум уникальным экспериментам виртуальной реальности. Здесь также будет организовано обучение студентов ДВФУ по образовательным программам, связанным с ядерными технологиями.
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