Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье



На Дальнем Востоке ширится масштаб практического применения цифровых технологий. Госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли на острове Русский Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ).

Российским и зарубежным пользователям Центра будет предоставлен доступ к опыту «Росатома» в области сквозных цифровых технологий. Исследователи смогут также использовать в своей научной работе пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа.

С помощью представленных разработок в сфере искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и производственных технологий, в числе которых «цифровые двойники», пользователи МНИЦПЯТ смогут решать задачи моделирования объектов и окружающей их среды, экологической и климатологической ситуации на Дальнем Востоке, а также экономической базы, которая опирается на ресурсы региона.

В Центре уже открыт доступ к двум уникальным экспериментам виртуальной реальности. Здесь также будет организовано обучение студентов ДВФУ по образовательным программам, связанным с ядерными технологиями.