Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане



Благодаря открытию нового распределительного центра крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries на территории ТОСЭР «Зеленодольск» в Татарстане уже сейчас создано 1250 рабочих мест, а после окончания строительства их число достигнет 4000. Инвестиции в проект составили около 5 млрд рублей.

Площадь первой очереди составляет 50 тыс. кв. метров, а общая площадь логистического объекта превысит 100 тыс. кв. метров.

По данным компании, более 500 татарстанских производителей уже реализуют свою продукцию через маркетплейс Wildberries, а общий объем товаров местных компаний, проданных через ресурсы интернет-ретейлера, приблизился к 1 млрд рублей.

Сейчас прорабатывается идея об открытии в республике технопарка Wildberries для малых предпринимателей и самозанятых. На данный момент типовой проект здания технопарка рассчитан на пять этажей, по 10 тыс. кв. метров каждый. Инвестиции со стороны Wildberries под строительство подобного центра могут составить порядка 2,5 млрд рублей.