Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
Благодаря открытию нового распределительного центра крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries на территории ТОСЭР «Зеленодольск» в Татарстане уже сейчас создано 1250 рабочих мест, а после окончания строительства их число достигнет 4000. Инвестиции в проект составили около 5 млрд рублей.
По данным компании, более 500 татарстанских производителей уже реализуют свою продукцию через маркетплейс Wildberries, а общий объем товаров местных компаний, проданных через ресурсы интернет-ретейлера, приблизился к 1 млрд рублей.
Сейчас прорабатывается идея об открытии в республике технопарка Wildberries для малых предпринимателей и самозанятых. На данный момент типовой проект здания технопарка рассчитан на пять этажей, по 10 тыс. кв. метров каждый. Инвестиции со стороны Wildberries под строительство подобного центра могут составить порядка 2,5 млрд рублей.
|12 Фев:
|6 Фев:
|29 Янв:
|12 Окт:
|7 Окт:
|2 Окт:
|13 Окт:
|13 Окт:
|12 Окт:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Написать комментарий