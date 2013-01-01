Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре



В создании новой модификации самолёта-амфибии, который взлетает с воды и садится на водную поверхность, компания «Чайка» из г. Самары использовала инновационные композитные материалы, выгодно отличающиеся по весу от металлических. Теперь отечественные материалы на основе стекло- и углеродных наполнителей составляют основу конструкций самарских гидросамолетов.

Изготовление деталей из композитов происходит посредством холодной вакуумной формовки в матрицах. Для изготовления особо ответственных деталей самолета применяется метод горячего вакуумного формования композиционного материала на основе углеволокна. Данный метод позволяет получить высокие прочностные свойства и жесткость конструкции при минимальном весе.

Гидросамолёт фактически является летающей лодкой, поскольку фюзеляж выполнен в виде лодки, приспособленной для быстрого перемещения по поверхности воды. Разные модификации самолета-амфибии рассчитаны на посадку от одного до шести человек. Максимальная скорость составляет 260-270 км в час.

Основная идея новых модификаций гидросамолетов компании «Чайка» — улучшение комфорта экипажа и пассажиров, а также увеличение объемов грузовых отсеков. Этого удалось достичь благодаря увеличению фюзеляжа, по сравнению с предыдущими моделями самолетов. Кабина самолета стала гораздо объемнее, и в ней с комфортом размещаются 4 человека.

Гидросамолёты востребованы в труднодоступных местах, где строительство аэродромов невозможно или нецелесообразно, но при этом имеются водоёмы, пригодные для эксплуатации гидросамолётов.