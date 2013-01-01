Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ОКТ, 20:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ОКТ, 20:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым

Окт 14
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым


В Международном томографическом центре Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) разработали технологию высокочувствительной молекулярной магнитно-резонансной томографии. Новый метод позволяет исследовать процессы метаболизма на клеточном и молекулярном уровнях и, соответственно, диагностировать заболевание на очень ранних стадиях.

Альтернативный метод представляет собой химическую реакцию с использованием молекулярного водорода (его разновидности – параводорода). Подтверждено, что он позволяет увеличить сигнал азота-15 в 30 тыс. раз и более. При этом новая технология заметно дешевле других методов.

Современная МРТ построена на сигнале атомов водорода молекул воды, однако для молекулярной томографии этого недостаточно. Одним из путей является использование изотопа азота-15.

Технология уже доведена до стадии клинических испытаний. Планируется начать опыты на культурах клеток и на животных. Исследования МРТ на основе азота-15 проводятся совместно со специалистами из Университета Уэйна (США).



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирская область:
9 Окт:
Сибирский федеральный округ:
6 Окт:
6 Окт:
31 Окт:
РОССИЯ:
14 Окт:
14 Окт:
13 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции

Кириенко и Бортников ответят за отравление Навального. ЕС вводит санкции
Политика

Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе

Путин представил вторую вакцину от коронавируса. Третья на подходе
Политика

Заказов нет. Производитель танков «Армата» может остановить производство

Заказов нет. Производитель танков «Армата» может остановить производство
Экономика

Деньги бегут из России. Более 35 млрд долларов ушли за границу с начала года

Деньги бегут из России. Более 35 млрд долларов ушли за границу с начала года
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым

В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым

Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре

Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
Error: Undefined property: stdClass::$uoStep1__link, file: /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/blocks/ks/uznai/uznaiOffer/uznaiOffer.php, line: 2

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Узнай, страна!

18:02 В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:49 Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре Новую модификацию сверхлегкого гидросамолета построили из инновационных материалов в Самаре
16:01 На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции На 40 лет продлен ресурс Белореченской гидроэлектростанции после реконструкции
13 ОКТ, 18:10 Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей Платная скоростная трасса Джубга – Сочи будет построена за 2,4 трлн рублей
13 ОКТ, 17:45 Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане Открытие первой очереди крупного логистического комплекса обеспечило работой 1250 чел. в Татарстане
13 ОКТ, 17:05 Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии Открытие четырех мостов на федеральной трассе «Вилюй» положительно скажется на экономике Якутии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter