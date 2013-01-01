В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым



В Международном томографическом центре Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) разработали технологию высокочувствительной молекулярной магнитно-резонансной томографии. Новый метод позволяет исследовать процессы метаболизма на клеточном и молекулярном уровнях и, соответственно, диагностировать заболевание на очень ранних стадиях.

Альтернативный метод представляет собой химическую реакцию с использованием молекулярного водорода (его разновидности – параводорода). Подтверждено, что он позволяет увеличить сигнал азота-15 в 30 тыс. раз и более. При этом новая технология заметно дешевле других методов.

Современная МРТ построена на сигнале атомов водорода молекул воды, однако для молекулярной томографии этого недостаточно. Одним из путей является использование изотопа азота-15.

Технология уже доведена до стадии клинических испытаний. Планируется начать опыты на культурах клеток и на животных. Исследования МРТ на основе азота-15 проводятся совместно со специалистами из Университета Уэйна (США).