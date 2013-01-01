В десятки тысяч раз увеличить чувствительность МРТ удалось сибирским ученым
В Международном томографическом центре Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) разработали технологию высокочувствительной молекулярной магнитно-резонансной томографии. Новый метод позволяет исследовать процессы метаболизма на клеточном и молекулярном уровнях и, соответственно, диагностировать заболевание на очень ранних стадиях.
Современная МРТ построена на сигнале атомов водорода молекул воды, однако для молекулярной томографии этого недостаточно. Одним из путей является использование изотопа азота-15.
Технология уже доведена до стадии клинических испытаний. Планируется начать опыты на культурах клеток и на животных. Исследования МРТ на основе азота-15 проводятся совместно со специалистами из Университета Уэйна (США).
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