Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря



Новую нефтегазовую провинцию на Каспии — одну из крупнейших в новой истории России — с нуля открыла компания «Лукойл». В Астраханской области дали старт второму этапу эксплуатационного бурения на морском ледостойком стационарном комплексе № 2 месторождения им. В. Филановского. Второй этап направлен на поддержание проектного уровня добычи 6 млн тонн нефти в год.

Уровень технологической оснащённости, промышленной и экологической безопасности на объекте соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Месторождение им. В. Филановского —крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе дна Каспийского моря. Введено в эксплуатацию в 2016 году, в 2018 году добыча на месторождении достигла проектного уровня 6 млн тонн нефти в год.

В акватории Каспийского моря открыто 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородов по категориям С1+С2 — 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Общие накопленные инвестиции «Лукойла» в развитие месторождений российского сектора Каспийского моря превышают 9 млрд долларов.