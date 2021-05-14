По стопам Ельцина: «Даешь инфляционную безопасность!»

В одной из своих речей, адресованной властям и народу в первой половине 1990-х годов Президент Ельцин употребил выражение «инфляционная безопасность». Тогдашний талантливый советник Президента по экономике А.Я. Лившиц вписал в текст выступления фразу о том, что все мероприятия государственной экономической политики должны проходить проверку (тест) на эту самую инфляционную безопасность. Оно и понятно для того времени. Инфляция в 1992-94 гг. захлестнула и перевернуло утлое суденышко российской экономики, в отдельные месяцы 1993 года инфляция достигала даже хрестоматийных учебных критериев гиперинфляции – 50% в месяц.

Все ужасы и приключения той поры у людей моего поколения навсегда отпечатались в памяти. Сегодня студентам рассказываю такой трагически-забавный пример: месячную зарплату скромный профессор в бюджетном вузе в 1992 году складывал в дипломат, она заполняла примерно половину его портфельчика – не буду врать – не полного под завязку. И не потому, что он так много получал, а потому, что старые мелкономинальные купюры от 1 до 100 рублей должны были составить несколько добрых пачек, чтобы отразить его более чем скромную зарплатку, ну тысяч 10-15, покупательная способность которой уже упала раз в 10 по сравнению со знатными временами застоя, когда профессор с номинальной зарплатой 450 руб. входил в богатейшее сословие советского общества.

Вот поэтому эффектная фраза советника Лившица тогда еще профессора по совместительству в МГТУ «СТАНКИН» про инфляционную безопасность была произнесена Президентом с особым акцентом, с изменением и повышением тона, как он это умел, понимаешь ли…. ! Но, правда, в дальнейшем ни сама фраза, ни образ задач, обозначаемой ей не был воспринят и закреплен в лексиконе экономических рапортов и как-то сгинул в бездонном пространстве российской аппаратной мысли. Возможно, «старорежимные» аппаратчики не поняли, как нужно обеспечивать инфляционную безопасность всей российской экономики. Военная, там, технологическая, информационная безопасности, оно понятно как, а вот инфляционная?!

В 1996-99 годах С.Ю. Глазьев в качестве начальника управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности и начальника информационно-аналитического управления Аппарата Совета Федерации РФ раскручивать тему экономической безопасности. Но в рамках его подходов инфляция занимала третьестепенное место, поскольку он как сторонник реального сектора экономики видел в сдерживании инфляции монетарными методами средство дальнейшего угнетения промышленности.

Ну, а если посерьезнее, то за инфляцию как за денежное явление первым все-таки отвечает ЦБ РФ, а это организация отдельная и не входит в состав Правительства РФ, главой которого является Президент! Потому обеспечивать эту безопасность вроде как должен ЦБ, а по Конституции и по Закону о ЦБ он это делать не обязан! Читаем статью 3 Закона о ЦБ:

«Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:

защита и обеспечение устойчивости рубля;

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;

развитие финансового рынка Российской Федерации;

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

Ну вот, собственно и всё! Только про стабильность и укрепление, но не про инфляцию! Понятно, что устойчивый рубль (в смысле его курсовой международной стоимости) и крепкая банковская система с финансовым рынком должны как-то косвенно влиять на инфляционную стабильность, но не напрямую же!

В статье 4 находим более полусотни функций Банка, но и там нет ничего напрямую указывающего на контроль инфляции! Так что Центробанку не до инфляционной безопасности.

Хотя с 2014 года ЦБ РФ провозгласил курс на инфляционное таргетирование, и в течение 2017-19 гг. рапортовал о блестящих успехах этой политики, инфляция аж 2-3 %, но, получается, что эта политика проводится помимо основных нормативных задач и функций ЦБ, как бы «в нагрузку» к его и без того большим заботам. И таргетирование – это все же не безопасность, разные смыслы и задачи заложены в терминах. Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, при котором ЦБ объявляет о желаемом целевом уровне инфляции (таргете) и подчиняет денежно-кредитную политику, прежде всего, процентную, этому таргету-ориентиру.

В России с 2014 по июнь 2017 фактическая инфляция превышала таргет, особенно осенью 2014-весной 2015. В результате известных кризисных событий к концу 2014 года цены на нефть упали со $110 до $55 за баррель, а рубль подешевел вдвое. ЦБ принял радикальное решение повысить ключевую ставку до 17%, чтобы приостановить дальнейшую девальвацию рубля и неконтролируемый рост инфляции. По итогам 2014 года уровень инфляции в стране составил 11.4%. Правда за это пришлось дорого заплатить: по итогам 2015 года спад ВВП составил 2.5%, а инфляция почти все-равно высилась на 13%. В следующие два года благодаря несокрушимой решимости ЦБ переломить инфляционный тренд все же удалось, ценой продолжения рецессии в экономике. В 2016 году инфляция составила уже 5.4%, а по итогам 2017 года — 2.5%. Это позволило ЦБ в 2017 году перейти к снижению ключевой ставки до нижнего пика 4,25%, но в сентябре 2020 года мегарегулятор снова начал её поднимать из-за роста волатильности рубля на фоне мирового ковидного кризиса.

Но таргетирование инфляции со стороны ЦБ – это все-таки совсем не инфляционная безопасность как общегосударственная задача! Если мы признаем, что такая проблема есть, нужно повернуться к ней лицом и направить весь госаппарат, все ФОИВы и администрации на борьбу с этим злом! Весь вопрос в том, действительно ли есть комплекс проблем, который можно было бы охарактеризовать как инфляционно небезопасным для государства и создавать против него, этого комплекса проблем, программы инфляционной безопасности?

Да, в последние месяцы растут цены на продовольственном рынке. И весьма заметно и больно для потребителей, привыкших к сравнительной стабильности 2017-19 гг. Глава ЦБ РФ изящно объяснила ценовой всплеск избытком денег у россиян в результате ковидной изоляции 2020 года, накоплениями не потраченных в зарубежных поездках долларов и евро на сумму аж в два триллиона руб. Еще одно открытие от ЦБ: помимо избытка своих лишних денег россияне еще виноваты в том, что они заражены «инфляционными ожиданиями». «Когда люди ждут дальнейшего подорожания товаров, они готовы раньше покупать и больше заплатить за те или иные продукты». Все дело в «исторической памяти»: россияне помнят высокую инфляцию в 1990-е годы и поэтому сегодня неадекватно (не так, как Росстат) оценивают рост цен – считает глава ЦБ Э.С.Набиуллина.

Давайте посмотрим на ситуацию и с иного ракурса. Видимо, более объективного, хотя в рассуждениях главы ЦБ тоже найдется крупица истины. Мир экономики безумно сложен, масса факторов и причин – выбирай на свой вкус для оправдания той или иной линии.

Но все-таки. Выросли не сами ожидания, как хотела бы представить дело г-жа Набиуллина, а сама инфляция по самым объективным причинам! В результате беспрецедентной эмиссии мировых валют в ходе борьбы с коронавирусом напечатаны многие триллионы долларов, евро, юаней и пр. Думаю, не надо утомлять читателя этими популярными цифрами, они хорошо известны, речь идет о более 10 триллионов в долларовом США эквиваленте мировой эмиссии за годовой период с марта 2020 по март 2021 года! Балансы только трех ведущих центробанков мира -ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии - выросли с 15 до 25 трлн долларов. А еще есть Банки Англии, Швейцарии, Китая. У последнего пусть валюта не такая конвертируемая, как у развитых стран, но спихнуть эффект своей эмиссии китайцы тоже найдут кому.

Причины роста балансов нам тоже понятны. Ковид так жахнул по и без того дохлой экономике, что пух и перья полетели во все стороны. Не будем далеко ходить. Квартальный дефицит бюджета США с начала 2021 года достигает 1 трлн. долл! Квартальный, ребята, не годовой! Значит, за январь-июнь казначейство США напечатает пустых бумажек еще на 2 трлн. долл. А в 2020 году было, конечно куда как лучше, «всего-то» 0,7 трлн. за квартал! И это только федеральный бюджет, не общегосударственный, отдельные штаты тоже печатают, дай Боже. А Европа, а Япония, а Китай со своими экономическими «чудесами», которые давно обходятся этому гиганты в гигантский рост задолженности! Весь мир, обладающий ходовой валютой, печатает со всех сил, невзирая ни на какие глупости про бездефицитный бюджет и обеспеченную эмиссию, прописанные в учебниках по экономике. И куда, скажите, эта прорва должна подеваться? Фондовые рынки уже не только перезрели, а давно сгнили от безудержной лавины информации, в которую уже никто не верит. Абсорбировать эту безумную ликвидность как происходило в последние 40 лет, особенно с 2009 года, они уже не в силах. Все рекорды капитализации на всех рынках побиты-перебиты много раз!

В мире нарастают небывалые инфляционные процессы. Весь мир стоит перед небывалой инфляционной угрозой! Небывалой в истории человечества. Инфляционный навес стал разбухать отнюдь не в 2020-м, и даже не в 2008-м, когда небывалой по тем временам эмиссией в рамках т.н. «количественных ограничений» стали гасить последствия ипотечного фондового кризиса, разразившегося в США! Дефициты растут уже 40 лет со времен рейганомики с 1981 года! Просто в 2008-14 и 2020-21 они получали дополнительные экстренные импульсы. Но импульс ковидный 2020-21 годов перекрывает все предыдущие рекорды!

Россия будет более уязвима к инфляции, чем развитые экономики, где рост потребительских цен также заметен. Повышение мировых цен на биржевую сельхозпродукцию на протяжении 11 месяцев составило более 30 %! Так, например, за год в мире зерно подорожало на 26%, кукуруза – на 66%, растительное масло – на 50%, сахар – почти на 60%!

Так происходит во всем мире. Глобальный рост цен на продовольствие уже грозит революциями. Первыми могут пасть слабые экономики. По данным Bloomberg, базовые продовольственные товары подорожали за прошедший 2020 год год на 76%.

Российские экспортеры, которых М.Мишустин уже обвинил в «жадности», не преминули воспользоваться шансом. Соответственно, резкий отток сельскохозяйственного сырья из России на экспорт привел к дефициту зерновых и масличных культур внутри страны, на фоне слабого регулирования внешнеторговых потоков.

Значит перед нами действительно такая гигантская и беспрецедентная проблема, которая куда как более заслуживает формулировки в терминах инфляционной безопасности, чем в приснопамятном 1993 году! Сейчас, действительно можно бить в колокола и набат – «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» с …инфляционной опасностью!

Попытки Правительства административно регулировать внутренние цены на фоне зияющей экспортной дыры малоэффективны. Для сдерживания роста цен нужна комплексная экономическая политика, включающая валютное и внешнеторговое регулирование для уменьшения воздействия мировых дисбалансов на внутренний потребительский рынок и инфляцию. Даешь настоящую инфляционную безопасность!