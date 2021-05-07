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Базовые продукты питания подорожали почти на 31% за год. Такого не было с 2011-го

7 Мая 2021 156 0 Экономика
Базовые продукты питания подорожали почти на 31% за год. Такого не было с 2011-го

Цены на мировом продовольственном рынке растут безостановочно на протяжении 11 месяцев. Средняя стоимость 90 базовых продуктов выросла за год на 30,8% – максимально с 2011 года. Об этом говорится в отчете ФАО – Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН. До этого Deutsche Bank предупреждал – небывалый рост цен на еду в мире может привести к волне революций, массовых протестов и восстаний.

Продовольственная инфляция угрожает стабильности

  • Цены на еду в мире продолжают расти – в апреле они увеличились в среднем на 1,7%, сообщает ФАО – Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН. Последний раз подобные месячные темпы наблюдались в 2014 году.
  • Всего ФАО отслеживает стоимость 90 базовых продуктов питания. За год они подорожали на 30,8% – такого не было с 2011 года, когда по миру прокатились неурожаи из-за засухи. Больше всего дорожают сахар, растительное масло, мясо, молочная продукция и зерно.
  • Так, например, зерно за год стало дороже на 26% из-за снижения урожая в США и Латинской Америке, кукуруза вследствие неурожаев подорожала на 66%, растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое, пальмовое) – на 50%, сахар – почти на 60%, молоко – на 24,1%. Мясо подорожало на 5,1% на фоне активного спроса в Восточной Азии (Китая) и «низкого уровня запасов».

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  • Аналитик Deutsche Bank Джим Рид в связи с ростом цен на продовольствие заметил, что с начала 1990-х в мировой экономике было только три года, когда цены росли столь стремительно. Последний раз в 2010-11 годах это закончилось волной революций на Ближнем Востоке, которые получили известность как «Арабская весна». При этом в истории у такой закономерности есть масса аналогий – от Французской революции 1789 года до Российской революции 1917 года. Им всем предшествовали неурожаи, трудности со снабжением хлебом и рост стоимости продовольствия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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