Базовые продукты питания подорожали почти на 31% за год. Такого не было с 2011-го 156 0 Экономика

Цены на мировом продовольственном рынке растут безостановочно на протяжении 11 месяцев. Средняя стоимость 90 базовых продуктов выросла за год на 30,8% – максимально с 2011 года. Об этом говорится в отчете ФАО – Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН. До этого Deutsche Bank предупреждал – небывалый рост цен на еду в мире может привести к волне революций, массовых протестов и восстаний.