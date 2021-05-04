Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду
4 Мая 2021 464 3 Экономика
Глобальный рост цен на продовольствие грозит миру волной революций. Первыми могут пасть слабые экономики. Об этом предупреждают эксперты Deutsche Bank. По данным Bloomberg, базовые продовольственные товары подорожали за прошедший год на 76%. Как отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид, с 1990-х в мировой экономике только три раза наблюдался такой скачок. В последний раз – в 2010-11 годах. Тогда случились восстания на Ближнем Востоке.
Мир ждут революции из-за инфляции
- Эксперты Deutsche Bank предсказали миру в ближайшее время волну революций и государственных переворотов, пишет finanz.ru со ссылкой на обзор банка. Согласно индексу Bloomberg Agriculture, за год цены на базовые продукты питания взлетели на 76% и находятся на максимумах за последние 6 лет.
- Так, к примеру, зерно подорожало на 70%, сахар – на 60%, растительное масло – почти на 50%. Такая ситуация с начала 1990-х наблюдалась только три раза и последний – в 2010-11 годах, пишет стратег Deutsche Bank Джим Рид. Тогда это закончилось восстаниями на Ближнем Востоке, которые получили общее название «Арабская весна».
- В частности, революции затронули Туннис, Египет, Йемен, в Ливии она переросла в гражданскую войну, протесты всколыхнули также Алжир, Ирак, Марокко, Бахрейн, Оман и Иорданию. Волнения прошли даже в Саудовской Аравии и Кувейте, где сконцентрировано почти все богатство на Ближнем Востоке.
- Рид делает экскурс в историю: то же самое происходило перед Французской революцией 1789 года (советские коммунисты называли ее «Великой», хотя ни во Франции, ни в мире это определение не используется). Свержению монархии предшествовали несколько лет неурожая и подорожание продовольствия. Революция 1848-49 годов так же была обусловлена проблемами с продовольствием – перед ней случился неурожай картофеля.
- Затрагивает эксперт Deutsche Bank и Россию: в XVI веке перед началом Смутного времени страну преследовали неурожаи. В 1917 году династия Романовых была свержена в результате проблем с поставками хлеба в Петербург. Инфляция и дефицит товаров, которые она вызывала, определила конец СССР в 1980-х годах.
- Новая волна революций и протестов «не станет сюрпризом по историческим меркам», пишет Рид. При этом он считает, что наибольшую угрозу ситуация несет для развивающихся экономик, к числу которых принадолежит Россия. Это связано с тем, что в развитых странах граждане тратят меньшую часть дохода на еду.
- Всплеск глобальной инфляции вызвали центральные банки развитых стран, закачав более 10 трлн долларов в экономики. Всего же баланс ключевых центробанков – ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии, вырос с 15 до 25 трлн долларов. Это привело к инфляции, в том числе, и в развитых экономиках: в США она состаивла 2,6%, а в Евросоюзе – 1,3%.
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- В развивающихся экономиках инфляция сильнее: в Турции – 17%, в Бразилии – 6%, в Индии – около 6%, в России – 5,8% при продуктовой инфляции в 8,25%. ЦБ России решил ужесточать ключевую ставку, чтобы бороться с продуктовой инфляцией. С начала года он поднял ее с 4,25 до 5% и собирается ужесточить до 6% к концу года.
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Да. Сейчас ситуация брежневская начала 80-х.
изобилие на полках будет поддерживаться по рыночному- высокой стоимостью.дефицита не будет, купить много будет нельзя...
предполагаю, что НЗ Родины давно сведен к 1 месяцу вместо 3-х. так что россиянам особо не стоит рассчитывать в случае чего...