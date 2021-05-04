Эксперты предсказали волну революций из-за роста цен на еду 464 3 Экономика

Глобальный рост цен на продовольствие грозит миру волной революций. Первыми могут пасть слабые экономики. Об этом предупреждают эксперты Deutsche Bank. По данным Bloomberg, базовые продовольственные товары подорожали за прошедший год на 76%. Как отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид, с 1990-х в мировой экономике только три раза наблюдался такой скачок. В последний раз – в 2010-11 годах. Тогда случились восстания на Ближнем Востоке.