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Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян

12 Марта 2021 328 1 Экономика
Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян

Еще одно объяснение роста цен в России дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, во всем виноваты ожидания высокой инфляции среди россиян. Товары дорожают по тому, что люди ждут их дальнейшего подорожания и готовы платить больше, рассказала в интервью «Известиям» глава ЦБ.

Цены сначала растут в головах

  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главной причиной высокой инфляции – ожидания дальнейшего роста цен со стороны россиян. «Когда люди ждут дальнейшего подорожания товаров, они готовы раньше покупать и больше заплатить за те или иные продукты», – заявила в интервью «Известиям» Набиуллина.
  • По данным Росстата, в начале марта рост цен в России ускорился до 5,8% – рекорда за пять лет. Больше всего растут цены на продукты питания – на 7% год к году и выше пика 2015 года. При этом Набиуллина отметила, что Россия отличается от Запада – там цены не растут, даже несмотря на мягкую денежно-кредитную политику.
  • По словам Набиуллиной, цены в России растут по многим причинам. Во-первых, из-за «переноса ослабления валютного курса» (девальвация рубля на 25% в 2020 году), во-вторых, из-за «глобальной ситуации на товарных рынках» (она не ведет к инфляции на Западе: цены на продовольствие в Евросоюзе выросли всего на 1,1%, а в России – на 7%).
  • Инфляционные ожидания реагируют на цены на товары повседневного спроса, «прежде всего продовольственные», отметила Набиуллина. Это так: россияне гораздо выше Росстата оценивают рост цен. По данным опроса ЦБ в феврале, россияне оценивают рост выше 12% и ждут инфляцию на уровне 9,9%.
  • Набиуллина подтвердила: «Официальные цифры не совпадают с цифрами, которые люди ощущают». Все дело в «исторической памяти»: россияне помнят высокую инфляцию в 1990-е годы и поэтому сегодня неадекватно (не так, как Росстат) оценивают рост цен. Но именно цифры Росстата Набиуллина считает «реальной картиной» происходящего в экономике. Поскольку в индекс потребительских цен Росстата входит «широкая корзина товаров», в которой «более сотни наименований». Многие из них люли покупают, «может быть, даже раз в год, а что-то даже не каждый год», сказала Набиуллина.

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  • Инфляция достигнет своего пика в марте – апреле, спрогнозировала глава ЦБ. После она будет снижаться. ЦБ, который выпустил инфляцию из-под контроля (прогнозировал 3,8-4,2% в 2020 году), собирается поднимать ключевую ставку в текущем году, чтобы сделать деньги в экономике дороже и тем самым охладить ее, в том числе замедлив инфляцию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:52 3 0
Пора привыкнуть к таким высказываниям, но не получ:

А я думаю, где они живут, в какой стране?! Денёк бы пожить у них, насладиться всеми багами райскими:))

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