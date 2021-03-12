Набиуллина обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян 328 1 Экономика

Еще одно объяснение роста цен в России дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, во всем виноваты ожидания высокой инфляции среди россиян. Товары дорожают по тому, что люди ждут их дальнейшего подорожания и готовы платить больше, рассказала в интервью «Известиям» глава ЦБ.