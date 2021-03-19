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Набиуллина: Цены растут из-за избытка денег у россиян

19 Марта 2021 1343 11 Экономика
Набиуллина: Цены растут из-за избытка денег у россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причиной ускорения инфляции в России восстановление экономики и потребительского спроса. По ее словам, из-за закрытых границ россияне не потратили 2 трлн руб. Это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги» пошли на покупки и разогнали цены.

Инфляция растет из-за избытка денег

  • На пресс-конференции в пятницу, 19 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила причины скачка инфляции, который вынудил регулятор повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. Рост цен в России достиг 5,8% и стал рекордным с 2016 года вследствие улучшения экономической ситуации и восстановления потребительского спроса, заявила глава ЦБ.
  • Набиуллина пояснила: повышенный спрос толкает вверх цены, а для обеспечения спроса у россиян на руках остаются несколько триллионов рублей, которые они не потратили. Именно поэтому за 12 месяцев продовольственная инфляция разогналась до 7,7%, и правительству пришлось регулировать цены на сахар, подсолнечное масло, куриное мясо и яйца.
  • По словам Набиуллиной, в 2020 году из-за закрытых границ фактически обнулились расходы на зарубежный туризм и россияне не потратили 2 трлн руб. «Условно сэкономленные деньги» россияне направили на сбережения и покупки. Сейчас «люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни, делают покупки, которые раньше откладывали».
  • Набиуллина отметила увеличение продаж бытовой техники и электроники, а также товаров для ремонта и по росту спроса на развлечения и поездки. Но при этом спрос, который быстро восстанавливается, не находит достаточно предложения, которому нужно больше времени на восстановление. «Нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учетом локально сохраняющих ограничений», – пояснила Набиуллина.

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  • В апреле Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции. К концу года показатель опустится до цели Центробанка в 4%. Этому будет способствовать повышение ключевой ставки – в марте против ожиданий рынка ЦБ повысил ставку на 0,25%, до 4,5%, а также обозначил намерение продолжить повышение в апреле. В итоге ставка может составить 5-6% на конец года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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00:22 5 0
Виктор .:

Наверно по своему кошельку считает . Думает что все такой доход имеют .

00:00 4 0
Рафкат:

Россияне, это чудо говорит о том что у Вас переизбыток денег, она чего наелась то??

23:47, 19.03 6 0
махно:

зажравшаяся сука

23:07, 19.03 4 0
Простой человек:

Очередной отъём средств у простых людей.

22:47, 19.03 8 0
Сергей:

Если лицо в такой должности несет такой бред, то как ей доверили управлять ЦБ.

22:01, 19.03 6 0
Гражданин:

Позорище

21:47, 19.03 8 0
Evgeniy:

Шахипзадовна не надо дуру включать, инфляция уже давно в стране. Ваша не компетентность выше всякого похвала.

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