Набиуллина: Цены растут из-за избытка денег у россиян 1343 11 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причиной ускорения инфляции в России восстановление экономики и потребительского спроса. По ее словам, из-за закрытых границ россияне не потратили 2 трлн руб. Это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги» пошли на покупки и разогнали цены.