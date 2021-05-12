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«Это жадность». Мишустин назвал причину роста цен и пообещал «обуздать аппетиты»

12 Мая 2021 370 4 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин обвинил отдельных производителей и торговые сети в жадности. Именно она стала одной из причин роста цен даже на социально значимые продукты. Однако у правительства есть инструменты, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Мишустин будет бороться с жадностью

  • Премьер Мишустин, выступая с отчетом о проделанной работе в Госдуме, обвинил некоторых производителей в жадности, из-за которой растут цены, и пообещал «обуздать аппетиты». Об этом сообщает РБК.
  • Ситуация, о которой говорит Мишустин, выглядит следующим образом. В апреле годовой уровень инфляции составлял, по данным Росстата, 5,8%. При этом, согласно оценке «Финэкспертизы», 24 базовых продукта подорожали еще в марте на 15,6% за год. То есть социально значимые продукты питания дорожали в 2,7 раза быстрее, чем все остальное.
  • Положение в мире еще хуже российского. По данным ФАО – Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН, в апреле инфляция на продовольственном рынке составила 30,8% за год. Это максимальный рост цен с 2011 года. Это означает, что цены в России растут в 2 раза медленнее, чем в мире.
  • Так, например, за год в мире зерно подорожало на 26%, кукуруза – на 66%, растительное масло – на 50%, сахар – почти на 60%, молоко – на 24,1%, мясо – на 5,1%. На этом фоне аналитики Deutsche Bank всерьез обсуждают волну революций, которая может прокатиться по миру. Именно так было в 2011 году, когда на Ближнем Востоке из-за подорожания зерна вспыхнула «Арабская весна».

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  • Мишустин сказал, что у правительства есть все инструменты для сдерживания цен. Однако регулирование цен на сахар и подсолнечное масло не только ломает логистику поставок и демотивирует производителей выпускать продукцию, но и не решает проблему роста цены. Так, зафиксированные Мишустиным цены на сахар, по данным Росстата, выросли в апреле на 1,88%, а на подсолнечное масло – на 1,35%. Аналитики призывают не ждать снижения инфляции до конца 2021 года, а Центробанк прогнозирует ее возвращение к целевому уровню в 4% к середине 2022 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
20:55 0 0
И.И..:

чем быстрее это произойдет, тем быстрее россияне станут жить лучше и краше других

И
19:13 0 0
И.И..:

эх, скорее бы привезли грунт с венеры, да станции построили на околоземной орбите и луны, базу лунную хочу. хочу что бы сирия стала единой и отстроили ее россияне за свой счет, хочу мира в ливии и справедливости. что бы венесуэлу оставили в покое. мечтаю что бы у законно избранного президента ЦАО все было хорошо, что бы пригожин золото и алмазы нашел...хочу русской весны в прибалтике, на украине в восточной европе, хочу что бы поднялся глубинный народ в америке и наконец таки началась гражданская война, хочу что бы доллар рухнул. хочу, хочу...

И
19:05 0 0
И.И..:

где то есть положение хуже чем в РФ...инфляция в РФ оказывается есть следствие повышения мировых цен на товары, услуги в местах похуже РФ. иными словами, виноваты другие и если россияне потерпят, то самостоятельно преодолеют психологический порог роста цен и инфляции. действия правительства в этом направлении излишни, ибо бюджет и далее будет дефицитным, придется печатать рубли и эффективнее инвестировать бумагу в самих себя.

И
12:14 1 0
И.И..:

рост денежной массы напечатанной ЦБ по заказу правительства из за дефицитного бюджета и падением цен на сырье+распродажа сельхоз продукции под контролем государства = жадности россиян. это есть обман населения на высоком уровне.

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