«Это жадность». Мишустин назвал причину роста цен и пообещал «обуздать аппетиты» 370 4 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин обвинил отдельных производителей и торговые сети в жадности. Именно она стала одной из причин роста цен даже на социально значимые продукты. Однако у правительства есть инструменты, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».