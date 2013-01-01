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ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства

Май 28
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

К отмечавшемуся на этой неделе Дню химика в нескольких субъектах федерации приурочили открытие целого ряда новых и модернизированный химических и нефтехимических производства. В стране начали выпускать инновационные полимеры и композиты, при этом на порядок увеличили экологическую безопасность в нефтепереработке и нефтехимии.

Состоялось несколько стартов импортозамещающих производств, продолжалось развитие транспортной инфраструктуры – открывались новые аэровокзалы и мосты.

 

1.В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»

2.В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»

3.В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова

4.В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли

5.В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла

  1. В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений

  2. В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»

  3. В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

  4. В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»

  5. В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 

 

 



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